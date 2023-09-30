Гражданка РФ погибла в жутком ДТП в турецкой Анталье, за жизнь еще четверых россиян борются медики

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в турецком курортном городе, трагический инцидент произошел в районе Кунду, провинция Анталья. Водитель туристического автобуса не справился с управлением и вылетел с трассы.

В результате ДТП, одна россиянка скончалась на месте от полученных травм, еще четверо граждан России пострадали. Двое из них в настоящее время находятся в реанимации в больницах Антальи.

«30 сентября в результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи. Двое из них в реанимации. Генконсульство России в Анталье выясняет подробности случившегося», — сказали в консульстве.

В настоящее время на месте работают полицейские и экстренные службы. Выясняются все обстоятельства трагедии.