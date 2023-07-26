Гражданское судно потерпело бедствие у берегов Крыма

Пограничники получили сигнал бедствия от яхты «Тата», на борту которой находились пассажиры. В момент кораблекрушения яхта находилась в районе мыса Фонарь. Выяснилось, что судно столкнулось в находящимся под водой объектом, которым оказалось другое затопленное судно.

На место происшествия оперативно прибыл корабль пограничников «Коршун», к тому времени «Тата» была затоплена наполовину. Причиной крушения стали две пробоины, оставленные затонувшим судном в трюме яхты после столкновения, из-за них «Тата» не смогла самостоятельно добраться до берега. Пограничники откачали воду из трюма и взяли яхту на буксир. В итоге судно благополучно доставили в порт, никто из пассажиров не пострадал.