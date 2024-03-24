Греческие коммунисты развернули поезд с танками США для Украины в Александруполисе
Фото: [Pixabay.com]
Активисты молодежного крыла Коммунистической партии Греции (КПГ) остановили поезд, перевозивший американскую военную бронетехнику из порта Александруполис в Болгарию, после чего танки должны были оказаться на Украине, пишет информационный сайт компартии 902.gr.
Отмечается, заблокировав состав на железнодорожной станции Александруполиса. коммунисты заставили его повернуть назад.
«Члены КПГ встали перед поездом с транспарантами и флагами и заставили поезд остановиться. Они требовали, чтобы он повернул назад, и чтобы убийцы США-НАТО убрались из Александруполиса и всего региона», — сообщает сайт.
В итоге, поезд с военной техникой танками вернулся назад. Коммунисты подчеркнули, что Александруполис – порт народов и превращение старинного греческого города в огромную базу НАТО неприемлемо.
«Отступление поезда было встречено скандированием лозунга "Когда народ не склоняется, даже поезда поворачивают назад"», — пишет сайт.