Гречка, сны и строгие табу: что запрещено делать в день Елисея Гречкосея 27 июня

27 июня православные христиане чтут память ветхозаветного пророка Елисея, а в народном календаре этот день называется Гречкосеем. Крестьяне начинали сеять поздние сорта гречихи, верили в вещие сны и строго соблюдали запреты, которые, по поверьям, охраняли благополучие семьи. О том, почему нельзя стричь ногти, брать муку у соседей и носить красное — в материале интернет-издания «Ямал-Медиа» .

В народном календаре 27 июня — день пророка Елисея, которого на Руси почитали как покровителя земледельцев. Именно к этой дате крестьяне приступали к севу поздних сортов гречихи. Считалось, что гречка — культура капризная, любит тепло и ясное небо, поэтому медлить было нельзя. День имел и другие названия: Сеногной — из-за возможных дождей, способных испортить сено, а также Самсонов день — в честь святого, поминаемого в ту же дату.

С именем библейского пророка связано множество чудес: он очистил непригодную для питья воду в Иерихоне, воскресил умершего сына сунамитянки и помог бедной вдове, умножив масло в ее кувшине. На Руси Елисея почитали как помощника в полевых трудах, а его день окружили множеством традиций и строгих запретов.

Нарушение запретов, верили предки, могло принести несчастье. В день Гречкосея нельзя было предаваться чревоугодию и алкоголю — это сулило болезни. Сквернословие привлекало нечистую силу. Лень и долгий сон грозили бедностью. Запрещалось одалживать муку и крупу — вынос сыпучих продуктов из дома опустошал закрома. Стрижка волос и ногтей, по поверьям, «укорачивала» жизнь. Девушкам не рекомендовали надевать красное — это могло отпугнуть женихов. Нельзя было принимать подарки от посторонних (если это не день рождения), чтобы не получить порчу, а прощаться на пороге — чтобы не расстаться навсегда. Полевые цветы рвать тоже не стоило — к болезни.

Но в день Елисея было и много полезных дел. Главное — сев гречихи в ясную погоду. На рассвете женщины выходили в поле с пирогами и полотенцами, оставляя угощения на межах в благодарность земле. После трудов крестьяне парились в бане с травяными вениками — пар изгонял болезни. День считался удачным для примирения с теми, с кем в ссоре. А сновидения в ночь на 27 июня называли вещими: «Сон на Елисея сбудется, как гречка взойдет». Увиденное запоминали, но никому не рассказывали, чтобы не спугнуть удачу.

Погодные приметы тоже играли роль. Дождь сулил хороший урожай гречихи. Гром — к засушливому лету. Двойная радуга после дождя — удачный год. Много комаров и мошек — к богатому урожаю ягод и грибов. Ласточки низко — к скорому дождю. Звездное небо — к ясной неделе. А густая утренняя роса обещала крупное зерно и изобилие.