Греф назвал нынешний курс рубля неоправданно заниженным

По ситуации с курсом рубля дал комментарий глава Сбера Герман Греф. Он отметил в интервью на «России 1», что курс российской валюты неоправданно занижен.

По словам Грефа, был проведен детальный анализ стоимости рубля, и то, что происходит сейчас – неоправданно заниженный курс. Справедливый же курс, по мнению Грефа, не должен быть выше 80-85 рублей.

Глава Сбера отметил, что урегулировать данную ситуацию можно лишь при шагах со стороны правительства и нахождении тех самых очагов, которые смогут позволить взять ситуацию под контроль.