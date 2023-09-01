«Грех порождает болезнь и страдание»: почему пенсионерка, укравшая частички святых мощей, не получит прощения

В Ленобласти прихожанка храма украла частичку мощей Николая Чудотворца, чтобы молиться на них дома, сообщила « Baza ». На происшествие отреагировал протоиерей Константин Харитонов, назвав поступок женщины грехом.

По словам священника, оправдания подобным проступкам нет и не может быть. Что бы ни случилось в жизни человека, есть и другие способы обратиться к Богу или святым.

«Воровать, а тем более в храме, тем более святые мощи — нельзя совсем! Некоторые в отчаянии идут на тот или иной грех, чтобы спасти себя. Сам же грех порождает болезнь и страдание. То есть человек сам себя наказывает через зло», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Господь пришел на Землю, пояснил протоиерей, не чтобы погубить людей, а чтобы простить и спасти их. Все люди грешны, все заслуживают мук, от которых Бог и защищает. Вот только тем, кто творит зло и не кается, надеяться на спасение бессмысленно, отметил собеседник.

Также священник рассказал, как правильно действовать человеку, оказавшемуся в сложной ситуации.

«Надо сходить в храм или позвать священника домой, исповедаться, пособороваться, причаститься. Если человек ни разу не исповедовался, то надо подробно покаяться по всех грехах за всю жизнь», — отметил протоиерей.

Ранее священник рассказал, что ждет Пригожина на том свете.