«Грех порождает болезнь и страдание»: почему пенсионерка, укравшая частички святых мощей, не получит прощения
Протоиерей Константин Харитонов осудил воровство мощей Николая Чудотворца
Фото: [Соцсети]
В Ленобласти прихожанка храма украла частичку мощей Николая Чудотворца, чтобы молиться на них дома, сообщила «Baza». На происшествие отреагировал протоиерей Константин Харитонов, назвав поступок женщины грехом.
По словам священника, оправдания подобным проступкам нет и не может быть. Что бы ни случилось в жизни человека, есть и другие способы обратиться к Богу или святым.
«Воровать, а тем более в храме, тем более святые мощи — нельзя совсем! Некоторые в отчаянии идут на тот или иной грех, чтобы спасти себя. Сам же грех порождает болезнь и страдание. То есть человек сам себя наказывает через зло», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Господь пришел на Землю, пояснил протоиерей, не чтобы погубить людей, а чтобы простить и спасти их. Все люди грешны, все заслуживают мук, от которых Бог и защищает. Вот только тем, кто творит зло и не кается, надеяться на спасение бессмысленно, отметил собеседник.
Также священник рассказал, как правильно действовать человеку, оказавшемуся в сложной ситуации.
«Надо сходить в храм или позвать священника домой, исповедаться, пособороваться, причаститься. Если человек ни разу не исповедовался, то надо подробно покаяться по всех грехах за всю жизнь», — отметил протоиерей.
Ранее священник рассказал, что ждет Пригожина на том свете.