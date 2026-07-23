Протоиерей Александр Никольский разъяснил православным верующим, как соотносятся грехи и психические заболевания. По его словам, болезнь далеко не всегда является прямым наказанием за конкретный проступок, а ее глубинная причина в христианском понимании — грехопадение человека. Об этом пишет дзен-канал « Святые места ».

Священник отметил, что определить, за что именно человеку послано то или иное испытание, невозможно. С тяжелыми психическими расстройствами могут столкнуться даже глубоко благочестивые люди, и нередко недуг становится для них путем к смирению, терпению и духовному росту. Отец Александр пояснил, что Господь иногда попускает такие испытания, чтобы человек стал добрее, научился меньше полагаться на себя и больше доверять Богу.

Он также подчеркнул, что наследственная предрасположенность вовсе не означает неизбежного развития заболевания, и призвал не жить в страхе, а продолжать развивать духовную жизнь. При этом протоиерей предостерег от подмены медицины церковью: помимо врачевания души обязательно и лечение тела средствами современной медицины. Вместо вопроса «за что мне это?» он посоветовал воспринимать любые испытания как возможность сохранить веру и не потерять надежду.