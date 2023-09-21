Гремят взрывы: враг атакует Севастополь, Саки и Симферополь, ПВО отражает удар

Украинские боевики предприняли очередную попытку атаки на инфраструктурные объекты в Крыму и Севастополе. О происходящем в настоящее время на полуострове сообщают очевидцы в соцсетях.

Жители Севастополя сообщают о сильном грохоте в районе Казачей бухты. Предварительно, работают российские силы ПВО.

Налет БПЛА ВСУ на Крым подтверждают и украинские паблики. Сообщается, что атака беспилотниками якобы ведется в Сакском и Симферопольском районах полуострова.

Официальной информации от властей Крыма и Севастополя пока не поступало.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.