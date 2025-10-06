Грета Тунберг и еще 165 активистов будут депортированы из Израиля

По информации турецкого агентства Anadolu, ее депортация в Грецию запланирована уже на этот понедельник.

Согласно сообщениям медиа, Тунберг прибудет в Грецию вместе с гражданами страны, которые также были задержаны Тель-Авивом после участия во флотилии. Всего власти Израиля намерены выслать из страны 165 задержанных активистов, принимавших участие в этой акции неповиновения.

Напомним, ранее в адрес израильских силовиков прозвучали серьезные обвинения в неподобающем обращении с группой задержанных активистов, среди которых была и известная экоактивистка Грета Тунберг. Сообщается, что информация о произошедшем поступила от турецкого журналиста Эрсина Челика, который заявил о применении пыток к участникам протестной акции со стороны военных.

По словам самой Тунберг, условия содержания под стражей были неприемлемыми. Активистка рассказала, что ее поместили в помещение, кишащее постельными клопами, что может расцениваться как форма психологического давления и жестокого обращения.

Ранее сообщалось о том, что власти Израиля отдали распоряжение о приостановке военной операции в Газе.