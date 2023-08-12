Афины при непосредственном участии Вашингтона намерены заключить с Киевом двустороннее соглашение по предоставлению Украине гарантий безопасности в ряде сфер, пишет греческая газета Ekathimerini.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев совместно с западными партнерами готовит пакет гарантий безопасности, который будет действовать на период до вступления Украины в НАТО. С его слов, стать гарантами выразили стремление США и еще 12 европейских держав, среди которых Бельгия, Швеция, Дания, Чехия и еще ряд государств.

«Афины и Киев недавно провели прямые переговоры с целью договориться о двустороннем соглашении, которое примет форму обязательства со стороны Греции по предоставлению гарантий безопасности в нескольких сферах», - пишет издание.

Напомним, как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия намерена и будет в обязательном порядке контролировать все те регионы, что записаны в ее Конституции, имея ввиду республики Донбасса, Крым, Херсонскую и Запорожскую области.