Греция, Италия и другие: какие страны скоро откажутся поддерживать Зеленского и перейдут на сторону России

Политическая обстановка в мире на данный момент непростая. Страны поделились на два лагеря: одни поддерживают Россию, а другие — Украину.

Знаменитый экстрасенс Елена Батыр предсказала, как изменятся политические взгляды на мировой арене по отношению к нашему государству.

«В будущем Греция и Италия первыми откажутся от поддержки Зеленского. Они могут перейти на сторону России, поскольку наша страна им очень полезна в финансовом плане», — заявила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, Испания будет ориентироваться на торговлю: если выгода будет, то и эта страна отвернется от Зеленского и перейдет на сторону России.

«Подрастающее поколение Австрии со временем тоже будет за нас. В Бельгии Россию поддержат женщины», — добавила ясновидящая.

Однако некоторые страны будут настроены категорично, как отметила экстрасенс.

«Болгария переходить на сторону России не захочет, как и Венгрия», — пояснила Батыр.

Самый положительный прогноз в отношении России собеседница дала по Германии, Люксембургу и Словакии.

«Со временем Германия откажется поддерживать Зеленского и перейдет на сторону России, но нескоро. Люксембург будет любить и поддерживать нас очень сильно. Словакия будет считать, что с Россией им суждено стать чуть ли не одной семьей!» — подытожила ясновидящая.

Ранее мы сообщали, что Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней.