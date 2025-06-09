Грету Тунберг облили белой жидкостью и под конвоем отправили в Израиль

Корабль «Мадлен», на борту которого находилась Грета Тунберг, известная активистка по защите окружающей среды, был остановлен израильскими военными. По данным коалиции «Флотилия свободы», размещенной в соцсетях, сегодня ночью они, как и планировалось, подошли к берегам сектора Газа.

Участники акции хотели передать гуманитарный груз и обратить внимание на условия жизни мирных жителей в Газе.

По имеющимся данным, судно было окружено дронами и вертолетами, после чего на них было распылено неизвестное жидкое и белое вещество. После этого связь с ними была потеряна.

Спустя некоторое время израильские спецслужбы обнародовали сообщение, в котором говорилось, что судно «Мадлен» успешно следует к берегам Израиля и все участники «селфи-яхты» вернутся в свои государства. По их информации, целью Греты Тунберг была организация медиа-инцидента с элементами провокации.

1 июня судно «Мадлен» отправилось из порта на Сицилии, чтобы доставить гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается в Газе. На борту находятся Грета Тунберг, известная активистка в сфере экологии, и Лиам Каннингэм, актер, сыгравший Давоса Сиворта в популярном сериале «Игра престолов».