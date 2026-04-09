Гриб или яйцо: загадочная лесная находка в Орехово-Зуеве поставила в тупик жителей
REGIONS: в Подмосковье гриб в виде разбитого яйца запутал даже натуралистов
Фото: [Ксения Соколова]
В Белавинском лесничестве Орехово-Зуевского округа местная жительница обнаружила странный объект, который пользователи соцсетей поначалу приняли за выеденное яйцо дрозда. Однако находка оказалась редким весенним грибом, сообщает REGIONS.
Необычный экземпляр попалась на глаза инженеру по лесовосстановлению Ксении Соколовой, которая работает в местном филиале ГАУ МО «Мособллес». Гриб имел отчетливую чашевидную форму, а его внутренняя поверхность отливала ярким желто-оранжевым цветом. Соколова сфотографировала находку и поделилась снимком в социальных сетях.
Подписчики тут же разделились во мнениях.
«А это точно гриб? Это больше похоже на выеденное яйцо дрозда», — прокомментировали подписчики.
Чтобы развеять сомнения, за объяснением обратились к биологу Константину Сергееву.
Специалист подтвердил: на снимке — гриб калосцифа блестящая (Caloscypha fulgens), который появляется в лесах средней полосы ранней весной. Из-за своего необычного вида он нередко вводит в заблуждение даже опытных натуралистов. По словам Сергеева, гриб действительно напоминает разбитое птичье яйцо, особенно когда лежит на боку среди слоя опавших листьев и хвои. В обычном вертикальном положении такое сходство менее заметно.
Биолог добавил, что калосцифа является факультативным паразитом. Она способна поражать семена некоторых деревьев, вызывая их гибель, но также может питаться и обычными растительными остатками. Таким образом, яркая находка в подмосковном лесу — не повод искать поблизости птичьи гнезда, а редкая возможность полюбоваться одним из самых красивых и необычных грибов средней полосы России.
