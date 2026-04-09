Гриб или яйцо: загадочная лесная находка в Орехово-Зуеве поставила в тупик жителей

В Белавинском лесничестве Орехово-Зуевского округа местная жительница обнаружила странный объект, который пользователи соцсетей поначалу приняли за выеденное яйцо дрозда. Однако находка оказалась редким весенним грибом, сообщает REGIONS .

Необычный экземпляр попалась на глаза инженеру по лесовосстановлению Ксении Соколовой, которая работает в местном филиале ГАУ МО «Мособллес». Гриб имел отчетливую чашевидную форму, а его внутренняя поверхность отливала ярким желто-оранжевым цветом. Соколова сфотографировала находку и поделилась снимком в социальных сетях.

Подписчики тут же разделились во мнениях.

«А это точно гриб? Это больше похоже на выеденное яйцо дрозда», — прокомментировали подписчики.

Чтобы развеять сомнения, за объяснением обратились к биологу Константину Сергееву.

Специалист подтвердил: на снимке — гриб калосцифа блестящая (Caloscypha fulgens), который появляется в лесах средней полосы ранней весной. Из-за своего необычного вида он нередко вводит в заблуждение даже опытных натуралистов. По словам Сергеева, гриб действительно напоминает разбитое птичье яйцо, особенно когда лежит на боку среди слоя опавших листьев и хвои. В обычном вертикальном положении такое сходство менее заметно.

Биолог добавил, что калосцифа является факультативным паразитом. Она способна поражать семена некоторых деревьев, вызывая их гибель, но также может питаться и обычными растительными остатками. Таким образом, яркая находка в подмосковном лесу — не повод искать поблизости птичьи гнезда, а редкая возможность полюбоваться одним из самых красивых и необычных грибов средней полосы России.

