Грибная столица России: Коми приглашает туристов на фестиваль и готовит экспортный турпродукт

В Коми 6 сентября состоится семейный фестиваль дикоросов севера под названием «Гриб». Как рассказала на брифинге 18 июня министр туризма республики Мария Бадмацыренова, согласно научным данным, регион обладает самым большим потенциалом и биологическим разнообразием грибов, особенно белых.

По её словам, это не народные домыслы, а научно доказанный факт. Власти позиционируют Коми как грибную столицу России и готовят для туристов не только сбор, но и переработку дикоросов: гости смогут увезти домой уже готовый продукт.

Министр также рассказала о системной работе по продвижению туристического потенциала республики. Сегодня ведомство фокусируется на привлечении жителей соседних регионов — Кировской и Архангельской областей, а также на целевых рынках Москвы, Санкт-Петербурга и Китая.

Международное сотрудничество развивается под руководством главы республики Ростислава Гольдштейна. Делегация Коми уже приняла участие в российско-китайском экспо в Харбине и провела презентацию для китайских туроператоров. В июле туроператоры республики посетят Харбин для презентации своих продуктов.

Большой потенциал Бадмацыренова видит в сотрудничестве с Белоруссией. Благодаря транспортной доступности через железную дорогу и стыковочным рейсам через Москву и Санкт-Петербург, Республика Коми может предложить уникальные природные красоты Русского Севера. Экспортные целевые рынки включают и Объединённые Арабские Эмираты — через межрегиональный туризм с Татарстаном. К зиме готовится запуск тура «Казань–Усинск — от минаретов к северному сиянию».

Арктическая зона Коми включает четыре муниципальных образования с уникальными возможностями: этнография, культура коренных народов севера, полярное сияние, река Печора, охота и рыбалка, промышленность. Этот симбиоз, по мнению министра, создаёт уникальное предложение для путешественников.