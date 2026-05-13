Грибник Чуканов рассказал, как отличить сморчок от ядовитого строчка

Май для подмосковных грибников — долгожданное открытие сезона, но именно весной, когда выбор небогат, а желание принести домой полную корзину велико, случается больше всего отравлений. Грибник со стажем из Подмосковья Александр Чуканов в беседе с REGIONS объяснил, как не спутать съедобные грибы с их ядовитыми двойниками и почему в мае ошибаться нельзя.

По его словам, главная опасность весеннего леса в том, что у местных грибов нет ярко выраженных двойников с красной шляпкой и белыми точками, как у мухомора, — они выглядят очень похоже на съедобные, а отличия кроются в мелочах.

Сморчок против строчка

Самый желанный трофей — сморчок настоящий, чья шляпка вытянутая и покрыта ячейками, как пчелиные соты, а ножка полая внутри. Его главный и самый опасный двойник — строчок обыкновенный со шляпкой бесформенной, мозговидной, глубоко морщинистой, без четких ячеек, и ножкой короткой и плотной. Чуканов советует запомнить простое правило: сморчок похож на елочную игрушку, строчок — на комок грязной ваты. Если разрезать гриб вдоль, у сморчка внутри будет пустота, у строчка — беспорядочные перегородки.

Строчок против лопастника

Сам строчок тоже имеет двойника — лопастника, или гельвеллу, чья шляпка разделена на лопасти и напоминает седло или рога, а ножка белая и полая, тогда как у строчка она темная и плотная. Запах у лопастника неприятный, землистый. Этот гриб грибник не берет никогда: даже после отваривания вкус посредственный, а риск отравления остается.

Майская рядовка против белой

Майская рядовка, растущая на лугах и опушках, имеет приятный мучнистый или огуречный запах и белые пластинки. У ее ядовитого двойника — белой рядовки — пластинки сероватые, а запах резкий, неприятный, химический. Чуканов рекомендует нюхать каждый гриб, даже если уверен в нем: нос — лучший определитель.

Саркосцифа и опята

Ярко-красная саркосцифа практически не имеет ядовитых двойников благодаря своей чашевидной форме, но важно помнить, что она всегда растет на древесине, а не на земле. Первые весенние опята отличают от ложных по наличию кольца на ножке и кремовым пластинкам — у ядовитых кольца нет, а пластинки зеленоватые или серые.

Что делать при отравлении

При появлении через 2–6 часов после еды тошноты, рвоты, боли в животе, поноса, головокружения, слабости или галлюцинаций нужно немедленно вызывать скорую. До ее приезда следует промыть желудок, не пить алкоголь и сохранить остатки грибов для анализа. Чуканов предупредил, что яды в строчках действуют быстро и жестко, и промедление может стоить жизни.