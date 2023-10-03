Грибникам Подмосковья рассказали, какие «опасные трофеи» можно собрать в лесах региона

В лесах Подмосковья, собирая грибы, можно найти «опасные трофеи». О них жителям рассказали в областном Комлесхозе.

«Любители тихой охоты могут воспользоваться многочисленными справочниками и определителями грибов, но лучше собирать проверенные, знакомые грибы и обязательно подвергать «улов» термической обработке перед употреблением», — сказал председатель комитета Олег Баженов.

В ведомстве отметили, что в лесах региона можно найти бледную поганку, мухоморы, ложного опенка, а также менее распространенные виды ядовитых грибов — энтолому ядовитую и свинушку тонкую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.