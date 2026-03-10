Грибной бум в Подмосковье: эксперт назвала сроки появления первого лесного урожая

Весна в этом году решила не томить грибников долгими ожиданиями. Уже через полторы недели в подмосковных лесах может начаться настоящий аншлаг. Специалисты прогнозируют не просто появление первых грибов, а самый настоящий бум. Причина — идеальное сочетание высокой влажности и скорого потепления, пишет REGIONS .

Любителям «тихой охоты» стоит готовить корзины: Ольга Калинина, ведущий специалист Приокско-Террасного заповедника, прогнозирует настоящий грибной взрыв. По ее словам, высокая влажность в сочетании с грядущим теплом создают идеальные условия для активного роста съедобных видов.

Первыми из земли покажутся те, кто не боится сюрпризов погоды. Саркосцифа австрийская, сморчки и строчки — эти виды способны пробиваться даже сквозь остатки снежного покрова. Так что тем, кто соскучился по лесным прогулкам с корзинкой, стоит уже сейчас проверять снаряжение. Пик роста сморчков и строчков, по прогнозам, придется на вторую половину апреля.

Однако есть и важное предупреждение. Энтузиазм грибников не должен нарушать границы заповедных зон. Специалист напомнила, что на территории Приокско-Террасного заповедника сбор грибов строжайше запрещен.

«На территории Приокско-Террасного заповедника сбор грибов запрещен. Мы призываем всех соблюдать это правило, чтобы сохранить уникальную экосистему заповедника», — напомнила Ольга Калинина о важных ограничениях.

Так что охотиться на первые трофеи придется в обычных лесах, а не в особо охраняемых. Но учитывая масштабы прогнозируемого бума, на всех желающих должно хватить. Главное — не перепутать съедобные строчки с ядовитыми и помнить, что даже самый вкусный гриб не стоит того, чтобы рисковать уникальной природой.

Ранее сообщалось, что сезон «тихой охоты» начнется досрочно для жителей Московского региона.