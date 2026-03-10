Сезон «тихой охоты» начнется досрочно: москвичам пообещали обилие весенних грибов

Весна 2026 года в Московском регионе обещает стать аномально урожайной для любителей «тихой охоты». Об этом сообщает «Москва».

Биолог Павел Глазков сообщает, что сочетание обильной влаги после таяния снегов и прогнозируемого тепла создаст идеальные условия для настоящего «грибного бума». Главными героями весеннего сезона станут сморчки, строчки и экзотическая саркосцифа.

Первые съедобные грибы — ярко-красные «эльфовы чаши» (саркосцифа австрийская) — появятся в лесах Москвы и области уже через полторы недели. Пик же весеннего сбора традиционно придется на вторую половину апреля.

Биолог также подчеркнул, что от того, насколько сухой и солнечной будет вторая половина весны, напрямую зависит успех летнего грибного сезона. Пока же любителям лесных прогулок стоит готовить корзины: высокая влажность почвы гарантирует, что первые грибницы проснутся вовремя и массово. При этом эксперты напоминают о необходимости строгого соблюдения правил термической обработки весенних грибов, многие из которых относятся к условно-съедобным.

