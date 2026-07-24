Отойдите на 30 метров, иначе отрава: миколог раскрыл, где категорически нельзя собирать даже благородные лисички

Миколог Максим Дьяков в беседе с « Абзацем » объяснил, как правильно собирать лисички, чтобы грибы принесли пользу, а не вред. По его словам, главное правило — брать только молодые, крепкие экземпляры в экологически чистых местах и уходить минимум на 30 метров вглубь леса от автомобильных дорог.

Специалист заверил, что лисички относятся к безопасным грибам, а страх отравиться ложной лисичкой сильно преувеличен. Ложный двойник растет на сильно разрушенной древесине, мало похож на настоящий и в средней полосе неядовит. Реальную угрозу представляют старые, потухшие, начавшие плесневеть плодовые тела. Поскольку грибы всасывают вещества из почвы, они накапливают тяжелые металлы, радионуклиды и пестициды, поэтому перед походом в лес необходимо сверяться с картами загрязнения грунтов.

Дьяков предостерег от сбора урожая вдоль автомобильных трасс: выхлопные газы делают опасным любой съедобный гриб. Если речь о лесном массиве, достаточно отойти на 30 метров, чтобы деревья отбили загрязнение. На открытой местности удаляться от проезжей части нужно значительно дальше.