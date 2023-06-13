Грибной сезон открылся в Дмитровском округе Подмосковья

Местные жители собрали первые грибы в дмитровских лесах, открыв тем самым грибной сезон в округе. Об этом сообщает интернет-издание «Дмитровский вестник».

По данным издания, грибники начали делиться первым урожаем в сообществах в соцсетях. Напомним, что перед походом за грибами следует хорошо изучить, какие грибы можно собирать, чтобы избежать отравления.

В начале месяца о начале летнего грибного сезона сообщили в областном Комлесхозе. Отмечалось, жители уже могут найти подберезовики, подосиновики, свинушки и другие. Вскоре, если в регионе сохранятся благоприятные погодные условия, грибники смогут собрать первые белые грибы.