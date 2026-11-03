Это немыслимо: две страны наотрез отказались играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею

Швеция и Дания отказались играть с Россией на ЧМ-2027

Культура и спорт

Сборные Швеции и Дании отказались играть с командой России на чемпионате мира по хоккею 2027 года. Об этом сообщается на сайте шведской федерации хоккея и в издании Politiken.

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что позиция организации остается неизменной: участие России в международных соревнованиях немыслимо, пока продолжается конфликт на Украине. Сборная Швеции не будет проводить матчи против российской команды. Его датский коллега Хенрик Бах Нильсен также подчеркнул, что команда его страны не станет играть с россиянами. О позициях обеих федераций уже уведомили Совет Международной федерации хоккея.

Ранее стало известно, что Германия может отказаться от проведения чемпионата мира 2027 года в случае допуска сборной России. Турнир должен пройти с 14 по 30 мая в Дюссельдорфе, Мангейме и Гельзенкирхене.

Спортивный арбитражный суд постановил допустить российские сборные до участия в международных турнирах под эгидой IIHF. Российские команды не выступали на соревнованиях с февраля 2022 года.

Ранее шведская компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею из-за допуска России.

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