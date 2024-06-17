Григорий Артамонов лично отвез гуманитарный груз бойцам СВО

Примечательно, что данную помощь защитникам администрация и жители округа символично собрали в День России. Игумен Вознесенской Давидовой Пустыни, благочинный монастырей Подольской епархии Московской митрополии Сергий также присоединился к поездке для того, чтобы провести службу.

Со всеми ребятами, которым Григорий Артамонов отвез груз, он знаком давно и всегда находится на связи. В этот раз бойцы ждали не только коптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, но и посылки от родных. Примечательно, что в последнее время бойцам нечасто удается выйти на связь с семьями, поэтому для них организовали прямое включение по видеосвязи.

Подключились и к подольскому Волонтерскому центру на улице Ульяновых. Вышли на связь из зоны проведения СВО специально, чтобы познакомить волонтеров с теми, ради кого они ежедневно и круглосуточно работают. В знак благодарности бойцы передали флаг Подольска, на котором оставили свои позывные и добрые слова.