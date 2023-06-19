Григорий Артамонов рассказал о проделанной в прошлом году работе в городском округе Чехов

В городском округе Чехов Подмосковья за 2022 год произошло много изменений. Об этом рассказал его глава Григорий Артамонов.

Он сообщил, что в округе идет возведение новых социальных объектов, проведена работа по благоустройству общественных территорий, отремонтировали дороги и комплексно благоустроили дворы. Также в Чехове появились новые рабочие места для местных жителей.

«Продолжается работа над тем, чтобы наш округ был безопасным и комфортным местом для жизни. Идеология лидерства нашего губернатора сегодня успешно реализуется в Подмосковье в каждом конкретном направлении», - сказал Григорий Артамонов.

Также глава поблагодарил местных жителей, сотрудников служб и органов внутренних дел, а также парламентариев за совместную работу на благо округа.

В зале, где выступил с отчетом Григорий Артамонов среди местных жителей, собрались и участники специальной военной операции, почетные граждане, предприниматели, врачи и педагоги, а также парламентарии городского округа Чехов, Мособлдумы и Госдумы РФ и представители правительства Подмосковья.