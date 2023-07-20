Григорий Артамонов сообщил, что в Чехове до конца лета построят сразу несколько губернаторских детских площадок

О том, как проходят работы сообщил глава городского округа Григорий Артамонов. Он рассказал, что общая площадь этого нового комплекса составляет 300 кв. м. Там разместят различные качели, в том числе двойные. Для самых маленьких установят качалки на пружинах, карусели и целый песочный дворик. Будет чем заняться на новой площадке и любителям ЗОЖ. Для них здесь оборудуют спортивный комплекс. А по периметру здесь разместят удобные скамейки и урны для мусора.

«По плану все работы должны быть завершены в срок до 30 августа, но я уверен, что мы сможем их завершить гораздо раньше», — написал на своей странице в Telegram-канале Григорий Артамонов.

Также глава городского округа Чехов добавил, что работы по подготовке площадки к монтажу конструкций были организованы силами местной администрации. Здесь уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили подходы и уличное освещение.

Место под игровой комплекс в поселке Столбовая-2 определили сами жители. Они проголосовали за эту точку на сайте «Добродел» в прошлом году.

До конца лета в округе будут построены еще три детские площадки по программе губернатора.