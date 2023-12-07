Григорий Артамонов вступил в должность главы подмосковного Подольска
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
В Подольске в среду состоялась инаугурация вступления в должность главы городского округа Григория Артамонова, ранее исполнявшего обязанности руководителя муниципалитета.
На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя областного правительства Мария Нагорная, Герой Советского Союза, командир группы «Альфа» Геннадий Зайцев, прославленный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, представители общественных организаций, жители города.
Григорий Артамонов избран главой округа сроком на пять лет. В своем слове он отметил, что работать в Подольске будет с большим уважением к истории города, где живут трудолюбивые и талантливые люди. Прежде всего, с опорой на пожелания и запросы подольчан.
«Приоритеты работы определены нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. При его поддержке в Подольске уже реализуем ряд важнейших проектов. Первоочередная задача —завершить их качественно и в срок. И, конечно же, двигаться дальше», — подчеркнул Григорий Артамонов.