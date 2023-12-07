Григорий Артамонов вступил в должность главы подмосковного Подольска

На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя областного правительства Мария Нагорная, Герой Советского Союза, командир группы «Альфа» Геннадий Зайцев, прославленный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, представители общественных организаций, жители города.

Григорий Артамонов избран главой округа сроком на пять лет. В своем слове он отметил, что работать в Подольске будет с большим уважением к истории города, где живут трудолюбивые и талантливые люди. Прежде всего, с опорой на пожелания и запросы подольчан.