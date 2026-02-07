Григорий Лепс заявил о разочаровании в любви после расставания с Авророй Кибой

Григорий Лепс публично сообщил, что переживает разочарование в романтических отношениях и намерен сосредоточиться на личных интересах и финансовой стабильности, об этом сообщил официальный канал « Super.ru ». Заявление прозвучало после его расставания с Авророй Кибой.

По словам артиста, он утратил прежнее отношение к теме любви и сейчас не настроен на проявление романтических жестов. В частности, певец дал понять, что не собирается уделять внимание традиционным поздравлениям по случаю Международного женского дня, поскольку пересмотрел взгляды на отношения.

Исполнитель также отметил, что считает — его время и возможности еще проявятся в будущем. Этими мыслями он поделился со сцены во время юбилейного концерта Аниты Цой, приуроченного к ее 55-летию и 30-летию творческой деятельности. Коллеге по сцене Лепс пожелал профессиональных достижений и высоких кассовых результатов — того, что, по его мнению, особенно важно для артиста.

О разрыве с Авророй Кибой стало известно ранее. Изначально сообщалось, что пара рассталась во время совместной поездки в Таиланд. Позже девушка в соцсетях охарактеризовала завершение отношений как спокойное и уважительное. Впоследствии выяснилось, что фактическое прекращение романа произошло еще в декабре 2025 года, однако стороны не выносили это в публичное поле.

Ранее сообщалось, что картинку ИИ с шагоходом в Ногинске сравнили со «Звездными войнами».