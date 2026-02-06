Стальные джедаи ЖКХ: в Ногинск вызвали боевой шагоход из «Звездных войн»

Цифровой арт, созданный с помощью искусственного интеллекта, неожиданно стал катализатором общественной дискуссии в подмосковном Ногинске. Как пишет REGIONS , изображение, на котором по заснеженным городским улицам, застрявшим в пробке, шагает огромный механический шагоход в духе «Звездных войн», спровоцировало бурные обсуждения не фантастики, а вполне земных вопросов — качества и оперативности зимней уборки.

Автор работы взял за основу реальную фотографию, сделанную во время недавнего снегопада в Ногинске, и дополнил ее футуристическим элементом. На дороге среди привычного двора и МКД шел стальной шагомер, превышающий высоту даже пятиэтажных зданий. Картина вышла апокалиптической, напоминая о культовых «Звездных войнах» или же немало известной игре Horizon, где демонстрируется «первобытный мир будущего» с роботами-животными.

Вместо того чтобы восхищаться графикой, многие пользователи сети обратили внимание на фон: заснеженные дороги и неподвижный транспорт. В местном сообществе отметили, что подобные работы позволяют взглянуть на привычные городские пейзажи в нестандартном ракурсе.

Комментарии под изображением быстро вышли за рамки обсуждения творчества. Одна часть пользователей иронично предположила, что вопросы следует адресовать не авторам арта, а отсутствующим на снимке дворникам. Другие в шутку советовали коммунальным службам обзавестись транспортом повышенной проходимости, подобным шагоходу, или тщательнее следить за прогнозами погоды, чтобы быстрее ликвидировать последствия снегопадов.

«Подлинное искусство заставляет зрителя думать и говорить, обсуждая увиденное. Так что по этому критерию творение искусственного интеллекта в соавторстве с местным жителем можно отнести к удачному эксперименту», — охарактеризовал цифровое творчество один из критиков в соцсети.

Что касается реального положения дел, то, как заверили в пресс-службе администрации Богородского городского округа, последствия того снегопада в Ногинске уже ликвидированы. Для оперативного решения подобных проблем местные власти даже открыли специальную горячую линию по вопросам уборки и вывоза снега, а также борьбы с гололедом. Все обращения жителей, по официальной информации, обрабатываются в режиме реального времени, а необходимые меры принимаются в сроки, установленные государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Таким образом, никакие шагомеры и

Ранее сообщалось, что видео ИИ об уютном Серпухове стремительно набирает просмотры.