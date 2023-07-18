Григорий Ройтберг: медицинский центр в Химках является одним из лидеров в мире по лучевой терапии

Академик РАМН и РАН, основатель Института ядерной медицины Григорий Ройтберг рассказал об уникальности медицинского центра в Химках. По его словам, учреждение является одним из лидеров в мире по лучевой терапии.

«Подмосковье очень быстро развивается по многим показателям, включая медицину, в значительной степени не уступая столице. А такого, как химкинский центр, нет ни в Москве, ни в Европе», - сказал врач.

Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии уже четыре года подряд включает указанный медицинский центр в Топ-10 в мире по лучевой терапии.

Врач добавил, что в центре применяются самые лучшие практики лечения онкологических заболеваний. При этом в диагностике используется искусственный интеллект. По словам Ройтберга, ИИ привлекается в качестве второго мнения при чтении рентген-снимков или томограммы.

«Первой снимок читает машина, второй – врач. Точность ИИ составляет 96%. А в 4% случаев, когда врач не согласен, все решает консилиум. И в 50% ИИ оказывается прав, у нас он работает на уровне хорошего доктора», - рассказал врач.

Полное интервью с Григорием Ройтбергом можно прочитать здесь.