Грипп захватывает города: в России началась необъявленная эпидемия

Эпидемиологическая ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной. По данным еженедельного национального бюллетеня, на 50-й неделе года (с 8 по 14 декабря) уровень заболеваемости составил 106,2 случая на 10 тысяч населения, что на 28,1% выше базовой линии и на 24,9% превышает недельный эпидемический порог, сообщают РИА Новости.

Эпидемические пороги суммарной заболеваемости были превышены на 20% и более в 21 из 61 наблюдаемого города, включая Москву, Екатеринбург, Красноярск и другие крупные центры. Частота госпитализаций с диагнозом «грипп» значительно выросла и составила 0.72 на 10 тысяч населения, что более чем в семь раз выше предэпидемической базовой линии.

Доминирующим штаммом сезона является вирус гриппа A (H3N2), известный как гонконгский грипп. Согласно лабораторным данным, на его долю приходится 13,3% от всех исследованных случаев, в то время как на грипп A (H1N1)pdm09 — только 0,2%. Всего с начала эпидсезона в опорных базах было изолировано 136 вирусов гриппа, из которых 135 относятся к штамму A (H3N2). Вирусологи отмечают, что этот штамм известен с 1968 года, отличается высокой агрессивностью и быстрым началом болезни.

В Москве и Санкт-Петербурге картина заболеваемости имеет особенности. В столице, по мнению врачей-инфекционистов, основной респираторный вирус на данный момент — риновирус, а не грипп. В Санкт-Петербурге, по данным на 23 декабря, уровень заболеваемости гриппом и ОРИ вырос на 15,1% по сравнению с предыдущей неделей, однако эпидемические пороги не превышены. При этом в городе фиксируется резкий рост заболеваемости среди детей: на карантин отправлены уже 519 школьных классов и 65 групп в детских садах.

В структуре ОРВИ, помимо гриппа, продолжают циркулировать и другие вирусы. Их доля в общем количестве случаев составляет 11,8% по результатам ПЦР-диагностики. Часто встречаются риновирусы, SARS-CoV-2 (новый коронавирус был выявлен в 3,8% случаев), а также парагрипп и аденовирусная инфекция.

