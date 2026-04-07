Грядет информационный хаос: 38% пользователей интернета больше не верят новостям

Согласно результатам опроса, 35 процентов граждан России предпочитают воздерживаться от визитов в другие государства, если не чувствуют уверенности в своей способности изъясняться на местном наречии. При этом значительная часть соотечественников сохраняет мобильность вопреки лингвистическим трудностям.

Психологическая готовность к путешествиям и риски

Специалисты выяснили, что 28 процентов респондентов намерены продолжать зарубежные поездки при любых обстоятельствах. Эти люди осознают, что отсутствие навыков общения может снизить уровень комфорта в отпуске, но не считают это поводом для отмены планов. В то же время 37 процентов опрошенных выразили полную уверенность в том, что смогут успешно взаимодействовать с окружающими за границей даже без предварительной подготовки.

Аналитики также зафиксировали конкретные направления, требующие, по мнению туристов, обязательного обучения. Чаще всего россияне стараются подтянуть знания перед визитом в страны Европы — об этом заявили 37 процентов участников исследования. Поездки в Канаду, США или Мексику стимулируют к обучению 30 процентов граждан. Подготовку к посещению Израиля или арабских государств ведут 24 процента респондентов. Примечательно, что наиболее низкий интерес к изучению языка проявляют те, кто планирует отправиться в Австралию или Новую Зеландию, — таких набралось лишь 9 процентов. Эксперты добавили, что именно арабский регион вызывает у путешественников наибольшее беспокойство в контексте коммуникации.

Вызовы и тревоги в цифровой среде Рунета

Параллельно с вопросами туризма экспертное сообщество обсуждает актуальные проблемы российского сегмента интернета. Исследование медиахолдинга Rambler&Co показало, что пользователи сталкиваются с серьезными вызовами в информационной среде. Основным поводом для волнения 38 процентов опрошенных назвали засилье недостоверного контента.

Вопросы безопасности личных сведений беспокоят 31 процент граждан. Кроме того, стремительное внедрение нейросетей создало новые трудности для идентификации подлинных фактов, что отметили 34 процента респондентов. Специалисты подчеркивают, что решение этих проблем необходимо для формирования качественной и защищенной среды, в которой пользователи смогут эффективно отличать правду от манипуляций.