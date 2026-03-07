Грядки вместо таблеток: врач обнаружил мощный антидепрессант на даче для пожилых людей

Врач Владимир Соколов рассказал, почему работа на даче полезна не только для физического, но и для ментального здоровья. По его словам, возня с землей влияет на выработку важных нейромедиаторов и помогает бороться с депрессией. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-психиатр

Садоводство может стать эффективным средством в борьбе с плохим настроением и эмоциональным истощением. Такое мнение выразил психиатр и преподаватель РУДН Владимир Соколов.

Специалист пояснил, что работа на приусадебном участке воздействует на ключевые нейромедиаторные системы мозга. Речь идет о дофамине и серотонине, отвечающих за чувство удовольствия и психоэмоциональную стабильность. Благодаря такой активации садоводство способно купировать симптомы легких депрессивных состояний и снижать уровень выгорания.

Кроме того, врач обратил внимание на физический аспект такого досуга. Для людей, проводящих рабочие дни в офисе за компьютером, работа в саду становится ценной альтернативой гиподинамии. Сама по себе среда также играет терапевтическую роль: созерцание садовых ландшафтов действует успокаивающе, снижает уровень шумовой нагрузки и помогает расслабиться.