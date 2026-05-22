Грядут масштабные закрытия: какие популярные товары окажутся под строжайшим запретом

Общероссийская организация малого и среднего предпринимательства направила официальное обращение главе государства. Бизнес-сообщество призывает убрать из нового законопроекта норму, позволяющую местным властям самостоятельно вводить тотальный запрет на продажу электронных сигарет. Об этом информирует газета «Коммерсантъ».

Угроза для легального сектора экономики

Представители малого и среднего предпринимательства выразили серьезную обеспокоенность содержанием готовящихся изменений в федеральное законодательство. Общественная организация «Опора России» подготовила и направила президенту Владимиру Путину официальное обращение. В документе, составленном 20 мая 2026 года, коммерческий сектор ходатайствует об изъятии из законопроекта о лицензировании табачного рынка спорного пункта. Данное положение наделяет администрации субъектов РФ полномочиями по введению локальных запретов на реализацию электронных систем доставки никотина и сопутствующих заправочных жидкостей.

Риски дробления рынка и ухода торговли в тень

По мнению авторов обращения, предоставление регионам права самостоятельно регулировать торговлю вейпами спровоцирует разрушение целостности единого экономического пространства страны. Предприниматели обращают внимание на то, что условия ведения бизнеса в разных частях государства станут непрозрачными и хаотичными. Добросовестные владельцы торговых сетей, которые исправно платят налоги и соблюдают кассовую дисциплину, окажутся под угрозой вынужденного закрытия. Одновременно с этим в субъектах, решивших ввести жесткие ограничения, неизбежно сформируется масштабный нелегальный оборот никотинсодержащей продукции. Специалисты подчеркивают, что сам разрабатываемый механизм обязательного лицензирования уже содержит в себе исчерпывающий перечень инструментов для эффективного надзора.

Хронология рассмотрения инициативы в Госдуме

Ранее обсуждаемый документ получил одобрение со стороны федерального правительства, а в июле профильное Министерство финансов внесло его на рассмотрение парламентариев. Первое чтение нормативного акта было организовано осенью 2025 года. На данный момент проект закона готовится к следующему этапу обсуждения — второе чтение в Государственной думе запланировано на 26 мая 2026 года.