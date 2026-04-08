Грядут муссоны и огромные скидки: на самых престижных пляжных курортах планеты объявили дешевые туры

Аналитики зафиксировали резкое падение цен на проживание в отелях популярных зарубежных направлений. Об этом пишет Лента.ру.

В текущем сезоне российские туристы могут забронировать отдых на премиальных курортах со скидкой до 35 процентов.

Тренды снижения цен на элитных направлениях

Согласно результатам исследования сервиса Яндекс Путешествия, некоторые иностранные маршруты стали существенно доступнее для граждан России в период майских праздников. Наиболее заметная динамика зафиксирована на Мальдивских островах, которые традиционно считаются местом отдыха состоятельных путешественников. В этом году стоимость одних суток пребывания в местных гостиницах сократилась на 35 процентов относительно показателей прошлого года.

На текущий момент средняя цена за 1 день проживания на островах составляет 31,1 тысячи рублей. Эксперты отрасли обращают внимание на то, что май является переходным периодом в климатическом календаре региона. В это время происходит смена сухого сезона сезоном муссонов, что и обуславливает коррекцию ценовой политики отельеров.

Доступные варианты в странах СНГ и Азии

Помимо Мальдив, аналитики выделили еще несколько направлений с положительной для туристов финансовой динамикой. Весьма выгодными для посещения в начале мая оказались Казахстан и Киргизия. В этих республиках стоимость туристических услуг уменьшилась на 15 и 14 процентов соответственно. Подобные изменения делают поездки в соседние государства более привлекательными для планирования краткосрочного отпуска.

Положительные изменения затронули и туристический сектор Китая. В этой стране проживание в отелях стало дешевле на 9 процентов, достигнув в среднем отметки 10,1 тысячи рублей за сутки. Кроме того, зафиксировано снижение медианной стоимости перелета в Поднебесную на 10 процентов. Теперь средний чек за авиабилеты составляет около 38,1 тысячи рублей. Совокупность данных факторов позволяет путешественникам существенно оптимизировать бюджет при выборе азиатских маршрутов.