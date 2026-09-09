«Грязнее унитаза»: врач назвала кухонные предметы, где неделями размножаются бактерии

Общество

Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]

Многие считают холодильник гарантом свежести еды, а кухню — чистым местом. Однако патогенные микроорганизмы способны спокойно выживать и размножаться там, где их не ждут. Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО Виктория Волкова рассказала, какие кухонные зоны требуют повышенного внимания и какие бытовые ошибки ведут к отравлениям. Об этом пишет REGIONS.

Главные очаги инфекции на кухне

Внешне чистые поверхности и предметы могут быть обсеменены опасными микроорганизмами, включая Salmonella и Listeria monocytogenes.

В группу риска входят места с высокой влажностью, остатками пищи и комнатной температурой:

  • Кухонные губки для мытья посуды;
  • Разделочные доски (особенно с микротрещинами);
  • Ручки холодильника и кухонных шкафов;
  • Рабочие столешницы.

Некоторые виды бактерий способны сохранять жизнеспособность на этих поверхностях от нескольких дней до нескольких недель.

Мифы о холодильнике и перекрестное загрязнение

Специалист подчеркивает: низкая температура лишь замедляет размножение большинства бактерий, но не уничтожает их. Более того, Listeria monocytogenes способна активно выживать и размножаться даже в условиях охлаждения.

Врач выделила ключевые ошибки при хранении еды:

  • Неправильное соседство: Размещение сырого мяса или птицы на верхних полках над готовыми блюдами. Стекающий сок приводит к перекрестному загрязнению пищи.
  • Задержка перед охлаждением: Оставление готовой еды в кастрюлях при комнатной температуре на несколько часов. За это время бактерии успевают размножиться, и последующее убирание в холодильник уже не делает блюдо безопасным.
  • Переполненность и плохая вентиляция: Перегруженные полки мешают нормальной циркуляции холодного воздуха, снижая эффективность охлаждения.
Добавьте mosregtoday.ru в избранное