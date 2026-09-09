«Грязнее унитаза»: врач назвала кухонные предметы, где неделями размножаются бактерии
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
Многие считают холодильник гарантом свежести еды, а кухню — чистым местом. Однако патогенные микроорганизмы способны спокойно выживать и размножаться там, где их не ждут. Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО Виктория Волкова рассказала, какие кухонные зоны требуют повышенного внимания и какие бытовые ошибки ведут к отравлениям. Об этом пишет REGIONS.
Главные очаги инфекции на кухне
Внешне чистые поверхности и предметы могут быть обсеменены опасными микроорганизмами, включая Salmonella и Listeria monocytogenes.
В группу риска входят места с высокой влажностью, остатками пищи и комнатной температурой:
- Кухонные губки для мытья посуды;
- Разделочные доски (особенно с микротрещинами);
- Ручки холодильника и кухонных шкафов;
- Рабочие столешницы.
Некоторые виды бактерий способны сохранять жизнеспособность на этих поверхностях от нескольких дней до нескольких недель.
Мифы о холодильнике и перекрестное загрязнение
Специалист подчеркивает: низкая температура лишь замедляет размножение большинства бактерий, но не уничтожает их. Более того, Listeria monocytogenes способна активно выживать и размножаться даже в условиях охлаждения.
Врач выделила ключевые ошибки при хранении еды:
- Неправильное соседство: Размещение сырого мяса или птицы на верхних полках над готовыми блюдами. Стекающий сок приводит к перекрестному загрязнению пищи.
- Задержка перед охлаждением: Оставление готовой еды в кастрюлях при комнатной температуре на несколько часов. За это время бактерии успевают размножиться, и последующее убирание в холодильник уже не делает блюдо безопасным.
- Переполненность и плохая вентиляция: Перегруженные полки мешают нормальной циркуляции холодного воздуха, снижая эффективность охлаждения.