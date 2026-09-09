«Травка зеленая, лежат, кувыркаются»: новая встреча с медвежатами в Кузбассе пополнила сводку происшествий

В среду, 9 сентября, социальные сети пополнились новыми видеозаписями с участием диких животных. На этот раз героями роликов стали обитатели поселка Тальжино Новокузнецкого района, где рано утром на железнодорожном переезде местных жителей встречала целая семья медведей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, на кадрах очевидец с воодушевлением комментирует происходящее: медведица с медвежатами расположилась на зеленой поляне — животные лежат, кувыркаются и явно наслаждаются летним утром.

«Вот медведица с медвежатами гуляет. На полянке дружненько разложились. Травка зеленая, лежат, кувыркаются», — комментирует происходящее очевидец.

По данным издания, сводки медвежьих приключений в Кемеровской области пополняются с пугающей регулярностью. Накануне в Ижморском районе, в деревне Иверка, местные жители обнаружили косолапого хищника, забравшегося на дерево. В Калтане медведи облюбовали садоводческое товарищество «Бережок», расположенное неподалеку от Сарбалы. Там, по свидетельствам очевидцев, также насчитали трех особей, которые теперь не дают владельцам участков спокойно собирать урожай.

Не остались без внимания таежных хищников и промышленные объекты региона. Медведи все чаще появляются вокруг угольных предприятий, обустраиваясь на заброшенных отвалах. Трагический инцидент произошел в Таштагольском районе: там автомобиль сбил медведя насмерть.

На сегодняшний день число случаев «знакомства» кузбассовцев с дикими зверями исчисляется десятками, и статистика продолжает неуклонно расти. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность специалистов, которые связывают участившиеся выходы хищников к людям с различными факторами — от лесных пожаров до сокращения естественной кормовой базы.

Ранее сообщалось, что эксперт Еремин оценил риск встречи с медведем в Подмосковье.