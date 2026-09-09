Вторая волна «тихой охоты»: какие условия заставят леса Подмосковья заполниться грибами
Фото: [REGIONS/Эльвира Сафина]
Сентябрьские дожди и последующие температурные колебания создают идеальные условия для роста грибов в подмосковных лесах. Миколог, научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров рассказал, почему текущая смена погоды может спровоцировать мощный грибной бум. Об этом пишет REGIONS.
Формула второй волны плодоношения
По словам эксперта, для обильного урожая одной лишь влаги недостаточно — требуется комбинация сразу нескольких природных факторов.
В подмосковных лесах сложились необходимые условия:
- Высокая влажность: В почве и лесной подстилке сохранился достаточный запас осадков.
- Температурный импульс: Последовательность из похолодания и последующего резкого потепления запускает активный рост плодовых тел.
При совпадении этих факторов вероятность второй волны «тихой охоты» в сентябре становится максимально высокой.
Смертельные риски и правила обработки
Миколог также напомнил об опасности отравлений и правилах кулинарной обработки лесных трофеев:
- Опасность аматоксинов: Самые тяжелые поражения печени вызывают яды бледной поганки. Аматоксины не разрушаются при термической обработке или длительной варке.
- Условно-съедобные грибы: Волнушки, сморчки и строчки содержат раздражающие вещества. Их необходимо обязательно вымачивать и длительно отваривать со обязательным сливом отвара, иначе токсины останутся в блюде.