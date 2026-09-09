«Уронила телефон под сиденье»: нелепая роковая случайность унесла жизнь 18-летней танцовщицы на Мальте

На Мальте 18-летняя известная танцовщица Келли Каруана скончалась от тяжелейших травм, полученных в результате удара подушкой безопасности. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).

Хронология и обстоятельства аварии

Авария произошла 21 августа в мальтийском городе Корми. Келли Каруана находилась на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля.

Трагическая цепочка событий развивалась следующим образом:

Девушка уронила мобильный телефон и обнаружила его под своим сиденьем.

Каруана наклонилась вниз, чтобы достать устройство.

В этот момент водитель теряет управление и совершает столкновение с дорожным ограждением.

Из-за удара мгновенно сработала подушка безопасности, которая нанесла мощный удар в область лица и головы находившейся в наклоненном положении девушки.

Последствия и расследование

С тяжелыми травмами 18-летняя артистка была экстренно госпитализирована. Врачи боролись за ее жизнь, однако спустя девять дней пребывания в больнице Каруана скончалась.

По предварительным заключениям медицинских специалистов, именно специфический удар эйрбэга при нестандартной позе тела стал ключевой причиной фатальных повреждений. Правоохранительные органы проводят расследование для официального установления всех деталей и причин произошедшего.