«Уронила телефон под сиденье»: нелепая роковая случайность унесла жизнь 18-летней танцовщицы на Мальте
NTK: нелепая роковая случайность унесла жизнь 18-летней танцовщицы на Мальте
На Мальте 18-летняя известная танцовщица Келли Каруана скончалась от тяжелейших травм, полученных в результате удара подушкой безопасности. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).
Хронология и обстоятельства аварии
Авария произошла 21 августа в мальтийском городе Корми. Келли Каруана находилась на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля.
Трагическая цепочка событий развивалась следующим образом:
- Девушка уронила мобильный телефон и обнаружила его под своим сиденьем.
- Каруана наклонилась вниз, чтобы достать устройство.
- В этот момент водитель теряет управление и совершает столкновение с дорожным ограждением.
- Из-за удара мгновенно сработала подушка безопасности, которая нанесла мощный удар в область лица и головы находившейся в наклоненном положении девушки.
Последствия и расследование
С тяжелыми травмами 18-летняя артистка была экстренно госпитализирована. Врачи боролись за ее жизнь, однако спустя девять дней пребывания в больнице Каруана скончалась.
По предварительным заключениям медицинских специалистов, именно специфический удар эйрбэга при нестандартной позе тела стал ключевой причиной фатальных повреждений. Правоохранительные органы проводят расследование для официального установления всех деталей и причин произошедшего.