«Громкий бас за окном». Прослушивание музыки в машине ночью грозит штрафом

Любителям мощного звука в автомобиле стоит готовиться к финансовым потерям, если их музыка слышна во дворе поздно вечером. Как сообщил в интервью РИА Новости Тургунбой Зокиров, ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), за прослушивание громкой музыки в ночное время водителям грозят санкции.

«Громкая музыка из автомагнитолы может подпадать под нарушение законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан. Если шуметь с 23 часов до 7 часов, то граждане могут быть подвергнуты предупреждению или административному штрафу в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей», — разъяснил специалист.

Зокиров также отметил, что временные рамки «часов тишины» зависят от конкретного региона, так как регулируются местными законами. Однако он подчеркнул, что существует верхний предел ответственности.

«При этом гражданина нельзя подвергнуть административному штрафу по закону субъекта Российской Федерации на сумму свыше 5 тысяч рублей», — заключил юрист.

