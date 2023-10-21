Громкий скандал в Краснодаре: в одной из гимназий учитель избил школьницу во время урока

Об инциденте передает телеканал РЕН. Отмечается, что ранее преподаватель математики не раз в учтивой форме просил ученицу 6 класса сдать свой телефон, но все было безуспешно.

Когда в очередной раз шестиклассница наплевала на просьбу педагога, мужчина рассвирепел и его понесло — он набросился на ученицу и стал выдирать из ее рук злополучный гаджет, не стесняясь при этом в выражениях.

«Это не ребенок, это идиот», — отвечал педагог остальным детям, пытавшимся встать на защиту одноклассницы.

Напомним, в школе, согласно обновленным правилам, запрещается пользоваться любыми девайсами во время урока. В настоящее время произошедшим в гимназии заинтересовалась прокуратура.