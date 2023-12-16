Громкий скандал в США: сотрудник сената снял любительское гей-порно в зале заседаний Конгресса

Как пишет британская Daily Mail, видео и фото недвусмысленного содержания попали в сеть были опубликованы в частной группе для участвующих в политической жизни американских геев.

Полицейскими уже установлено, что в главной роли в порноролике снялся помощник сенатора от Демократической партии США Бен Кардин. Отмечается, что мужчина принимал активное участие в предвыборной кампании Байдена в 2020 году.

«На видео и фотографиях обнаженный сотрудник на видео сидит на столе, где сенаторы заседают, проводят слушания, опрашивают вызванных для разъяснений», - пишут британские журналисты.

В настоящее время правоохрнителями США начато расследование в отношении указанного сотрудника сената.