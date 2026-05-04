Громкий скандал в турецком кафе: официант пытался выдать салат за пасту в элитном ресторане

Михаил Контуев поделился личным опытом посещения турецкого мегаполиса в 2026 году, отметив запредельные цены на музеи, навязчивый сервис и транспортный хаос в некогда любимом городе. Об этом пишет 76.ru.

Проблемы первых шагов: аэропорт и транспорт

Впечатление от поездки у ярославца начало портиться уже в воздушной гавани. Новый аэропорт Стамбула оказался недружелюбным к пассажирам: платные тележки для багажа требуют евромонеты, которые сложно достать туристам с российскими картами. Ситуацией активно пользуются местные носильщики, завышая ценники до 15 долларов за каждое место багажа. В самом городе транспортная ситуация также осложнилась: из-за бесконечных пробок и дороговизны проезда в метро даже с местной картой перемещение по мегаполису становится серьезной статьей расходов.

Космические цены на досуг и еду

Стоимость посещения главных достопримечательностей Стамбула в 2026 году достигла рекордных отметок. За вход во дворец Топкапы придется отдать около 4 800 рублей, а подъем на Галатскую башню обойдется почти в 3 000 рублей. Не менее впечатляют и счета в заведениях общепита: вечер в обычном пабе может стоить более 12 тысяч рублей. Турист отметил, что даже базовые продукты, такие как пиво в супермаркетах, стоят в Турции вдвое дороже, чем в Москве, а качество сервиса в кафе при этом заметно снизилось.

Перенаселенность и упадок городской среды

Стамбул стремительно превращается в бесконечные каменные джунгли. При официальном населении в 16 миллионов человек, реальное число жителей вместе с туристами может достигать 25 миллионов. Это приводит к постоянной толкучке, нехватке парковых зон и обилию мусора на улицах. Михаил Контуев подчеркнул, что даже дорогое жилье в центре не гарантирует комфорта: тесные номера с видом в стену и проблемы с водоснабжением стали частым явлением. Город поглощает зеленые зоны новой застройкой, теряя былое очарование уютного культурного центра.