Громкое возвращение или юридическая хитрость: зачем Toyota патентует новые знаки в России
Компании Hyundai и Toyota подали заявки на новые товарные знаки в России
В российском патентном ведомстве зафиксирована активность крупнейших мировых автопроизводителей. Компании предпринимают шаги по защите своей интеллектуальной собственности на территории страны, пишет naavtotrasse.
Юридическая защита вместо старта продаж
В базе данных органов, отвечающих за охрану интеллектуальной собственности в РФ, появились свежие заявки на регистрацию товарных знаков от концернов Hyundai и Toyota. Специалисты подчеркивают, что данные действия направлены не на немедленную сертификацию транспортных средств или возобновление торговых операций, а на строгое юридическое закрепление прав. Это стандартная международная стратегия, позволяющая предотвратить использование брендовых наименований сторонними организациями, импортерами или недобросовестными дилерами.
Противодействие контрафакту и планы на перспективу
Регистрация новых обозначений также служит эффективным инструментом борьбы с поддельными комплектующими и аксессуарами. Закрепляя за собой права на названия, производители закрывают юридические лазейки для третьих лиц. Несмотря на то что подача документов не гарантирует скорое появление новых моделей в автосалонах, сам факт расширения портфеля товарных знаков в России свидетельствует о долгосрочном планировании. Мировые гиганты стремятся официально зафиксировать свои приоритеты на локальном рынке, создавая необходимую базу для возможного использования этих имен в будущем.