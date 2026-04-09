Громкое возвращение или юридическая хитрость: зачем Toyota патентует новые знаки в России

Юридическая защита вместо старта продаж

В базе данных органов, отвечающих за охрану интеллектуальной собственности в РФ, появились свежие заявки на регистрацию товарных знаков от концернов Hyundai и Toyota. Специалисты подчеркивают, что данные действия направлены не на немедленную сертификацию транспортных средств или возобновление торговых операций, а на строгое юридическое закрепление прав. Это стандартная международная стратегия, позволяющая предотвратить использование брендовых наименований сторонними организациями, импортерами или недобросовестными дилерами.

Противодействие контрафакту и планы на перспективу

Регистрация новых обозначений также служит эффективным инструментом борьбы с поддельными комплектующими и аксессуарами. Закрепляя за собой права на названия, производители закрывают юридические лазейки для третьих лиц. Несмотря на то что подача документов не гарантирует скорое появление новых моделей в автосалонах, сам факт расширения портфеля товарных знаков в России свидетельствует о долгосрочном планировании. Мировые гиганты стремятся официально зафиксировать свои приоритеты на локальном рынке, создавая необходимую базу для возможного использования этих имен в будущем.