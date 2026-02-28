Громкоговорители заговорят в Московской области утром 4 марта

В Московской области запланирована комплексная проверка готовности средств оповещения. В течение полутора часов будут звучать сирены, а по телевидению и радио передадут специальное сообщение.

Власти Подмосковья проинформировали граждан о предстоящей комплексной проверке региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Мероприятие состоится 4 марта 2026 года.

С 10:30 до 12:00 на всей территории области задействуют электросирены и громкоговорители. Жители услышат сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», после чего в 10:43 по телевидению и радио передадут информацию о проводимых испытаниях. Граждан попросят соблюдать спокойствие, так как мероприятие носит плановый характер.

Сообщение прозвучит в эфире федеральных каналов, включая Первый, «Россию 1», «ТВ Центр», а также областного телеканала «360 Новости». Из радиостанций задействуют «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Дополнительно информация о проверке поступит в мобильные приложения «112 МО» и «МЧС России». Спасатели напоминают: при звуке сирены необходимо включить телевизор или радиоприемник для получения дальнейших инструкций.