Рафаэль Гросси, глава международного агентства по атомной энергии, намерен нанести визит на атомную электростанцию в Запорожье, о чем сообщает KP.RU

Михаил Ульянов, являясь российским представителем при международных организациях в Вене, написал в своих социальных сетях, что в четверг, 15 июня, Рафаэлем Гросси запланировано посещение Запорожской атомной электростанции.

Глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), как известно, уже в третий раз посещает станцию, начиная с сентября предыдущего года. Однако посещение господина Гросси на станцию должно было состояться еще вчера, 14 июня. Но в целях сохранения безопасности миссию пришлось отложить на один день.

До этого поступила информация, что украинскими дронами-камикадзе атакован распределитель тепловой электростанции, которая ранее была неразрывно связана с атомной электростанцией в Запорожье. Данное предупреждение поступило от Российской Федерации, после чего МАГАТЭ сообщило об этом общественности.