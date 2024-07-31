Гроза, дожди и до 23 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в последний день июля

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от восемнадцати до двадцати трех градусов тепла, в Москве — от двадцати до двадцати двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного и западного направлений, местами возможны порывы до пятнадцати метров. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот тридцать восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее психолог Дарья Дугенцова объяснила, почему в жаркую погоду люди становятся менее активными.