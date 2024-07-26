Психолог Дугенцова назвала причины лени у людей в жаркую погоду

Летний сезон является временем отпусков, пляжей, пикников и отдыха. Однако у многих жара парализует вашу активность, им не хочется ни работать, ни заниматься хобби или спортом. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, это проявление прокрастинации, то есть в жаркую погоду наше тело и мозг на самом деле работают в ином режиме. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она уточнила, что в жару психика страдает от высоких температур.

По мнению эксперта, также из-за жаркой погоды также у людей уменьшается продуктивность, проявляется агрессия и аутоагрессия, ухудшаются психиатрическиесимптомыухудшаются, а также сокращается устойчивость к стрессу. Организм работает на износ, поэтому человеку сложнее противостоять неприятнымситуациям.

Она отметила, что для решения всех этих проблем необходимо прислушиваться к себе, держать баланс между отдыхом и важными делами.