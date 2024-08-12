Гроза, дожди и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе в понедельник
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Дожди и грозы прогнозируются сегодня в столичном регионе. Погода будет облачной, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от семнадцати до девятнадцати градусов.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до семнадцати метров.
Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот тридцать шесть миллиметров ртутного столба.