Гроза на подходе, но куртки не нужны: что приготовила погода москвичам в последний понедельник июня

Москву в понедельник ждет теплая, но нестабильная погода. Синоптики предупредили, что в городе местами пройдут кратковременные дожди, а во время грозы ветер способен разгоняться до 17 метров в секунду. Информация об этом появилась в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Коммунальные службы призвали жителей проявлять осторожность: не пережидать ливень под кронами деревьев и не оставлять машины на парковках вблизи зеленых насаждений.

Температурный фон при этом останется комфортным. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что воздух прогреется до плюс 20–25 градусов. В периоды затишья между грозовыми вспышками будет дуть ветер северной четверти со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, а атмосферное давление чуть просядет, опустившись до отметки в 747 миллиметров ртутного столба.