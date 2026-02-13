Сергей Владимирович Егорушкин из Каширы — командир воздушного судна авиакомпании «S7 Airlines» с налетом 15 тыс. часов. Любовь к авиации зародилась у него еще в детстве: мальчик часто бывал на полевом аэродроме рядом с деревней, общался с летчиками и изучал самолеты.

Чтобы поступить в Кировоградское летное училище — ведущее в Союзе по подготовке авиационных специалистов, — Сергей Владимирович усиленно занимался математикой, физикой и геометрией параллельно со школьными уроками. После учебы он начал карьеру пилота, но в перестроечный период попал под сокращение и на время ушел работать на предприятие — занимался наладкой поточных станков.

Через три года Егорушкин вернулся в профессию, прошел переобучение и с тех пор постоянно за штурвалом. География его полетов обширна: от Германии и Италии до Камчатки и Гонконга.

В работе пилоту нередко приходится быстро принимать решения в нештатных ситуациях — например, выбирать запасной аэродром при закрытии аэропорта назначения или обходить грозовые фронты, чтобы избежать турбулентности.

«Недавно рейс "Москва-Минеральные Воды" из-за закрытия воздушного пространства занял почти трое суток. После вылета из Минеральных Вод на половине дороги над Волгоградом пришлось развернуться – все аэродромы были закрыты из за угрозы БПЛА. Из Минвод мы вылетели только на следующий день», — поделился Егорушкин.

Сергей Владимирович передает опыт молодым пилотам. Под его началом выросла целая группа специалистов, многие из которых стали командирами. По стопам отца пошел и его сын Владислав: в 17 лет он решил связать жизнь с авиацией, а сейчас работает вторым пилотом и стремится стать командиром.

Для Егорушкина каждый полет — большая ответственность. Он отвечает за жизни почти двухсот пассажиров независимо от погоды и времени суток. В планах Сергея Владимировича — продолжать работать и участвовать в жизни Каширы как сторонник партии «Единая Россия».