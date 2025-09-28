Грудь танцовщицы выскочила в прямом эфире «Танцев со звездами»

В прямом эфире популярного шоу произошел неожиданный инцидент: платье танцовщицы Кэрри Энн Инаба подвело ее, случайно оголив часть груди. Неловкий момент вызвал ироничную реакцию самой Инабы. Об этом также сообщает издание People.

В американском телешоу «Танцы со звездами» произошел конфуз с участием танцовщицы и хореографа Кэрри Энн Инаба. Во время прямого эфира, оценивая выступление одной из пар, Инаба выбрала неудачный наряд: серебристое платье с глубоким декольте.

Активные движения головой привели к тому, что вырез платья сместился и случайно обнажил часть груди танцовщицы. Инаба не сразу заметила произошедшее. Когда она увидела силиконовую накладку, которая выглянула из-под платья, она с иронией поприветствовала ее, сказав «О, привет, подружка!». Инцидент вызвал обсуждение в сети.

Ранее звезда реалити-шоу оказалась в реанимации после родов.